La Spagna propone Siviglia come sede alternativa a Bilbao per gli Europei (Di venerdì 16 aprile 2021) La velocità con cui i governi nazionali si stanno adoperando per ottenere i permessi in relazione al pubblico negli stadi è indice di quanto gli Europei siano un’opportunità dal punto di vista economico. Tra questi paesi c’è anche la Spagna: la sede di Bilbao è a rischio, ma il presidente federale Rubiales ha informato che è stata proposta Siviglia come alternativa. Per noi era essenziale mantenere il nostro quartier generale. È vero che ci sono difficoltà per far disputare le partite a Bilbao e la UEFA deve decidere prima su questo, ma se dovessimo perdere la sede sarebbe un disastro, perché dovremmo giocare in un altro Paese. Farò tutto il possibile, Siviglia è la prima opzione e dipende da noi. Le tre partite della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) La velocità con cui i governi nazionali si stanno adoperando per ottenere i permessi in relazione al pubblico negli stadi è indice di quanto glisiano un’opportunità dal punto di vista economico. Tra questi paesi c’è anche la: ladiè a rischio, ma il presidente federale Rubiales ha informato che è stata proposta. Per noi era essenziale mantenere il nostro quartier generale. È vero che ci sono difficoltà per far disputare le partite ae la UEFA deve decidere prima su questo, ma se dovessimo perdere lasarebbe un disastro, perché dovremmo giocare in un altro Paese. Farò tutto il possibile,è la prima opzione e dipende da noi. Le tre partite della ...

Advertising

napolista : La Spagna propone Siviglia come sede alternativa a Bilbao per gli Europei L’annuncio del presidente federale Rubial… - inmyplaaaace : Spagna ????- Voy a quedarme Fa sempre piacere sentire cantare in spagnolo ma questa cosa che propone é troppo troppo basic -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna propone Gnv, un nuovo traghetto sulla rotta Napoli - Palermo ... un servizio che Gnv propone dal 2008, ripensato sulla base delle esigenze di chi ha un animale ... la compagnia gestisce 11 linee internazionali e 8 nazionali , da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, ...

Gnv Aries entrerà nella flotta a maggio 2021, sarà la numero 18 ... un servizio che Gnv propone dal 2008, ripensato sulla base delle esigenze di chi ha un animale ... operando 11 linee internazionali e 8 nazionali, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, ...

Autostrade, Atlantia e Cdp più vicine: Acs alla finestra La holding che controlla Aspi ha chiesto un aggiustamento dell’offerta presentata da Cassa e fondi, con il dialogo tra le parti che potrebbe concretizzarsi a breve ...

Netflix: ecco le nuove produzioni spagnole. Dal reality con Georgina Rodriguez alla serie con Megan Montaner Netflix realizzerà in collaborazione con la Spagna tre nuove serie tv: la prima si intitolerà Intimidad ed avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura ...

... un servizio che Gnvdal 2008, ripensato sulla base delle esigenze di chi ha un animale ... la compagnia gestisce 11 linee internazionali e 8 nazionali , da e per Sardegna, Sicilia,, ...... un servizio che Gnvdal 2008, ripensato sulla base delle esigenze di chi ha un animale ... operando 11 linee internazionali e 8 nazionali, da e per Sardegna, Sicilia,, Francia, Albania, ...La holding che controlla Aspi ha chiesto un aggiustamento dell’offerta presentata da Cassa e fondi, con il dialogo tra le parti che potrebbe concretizzarsi a breve ...Netflix realizzerà in collaborazione con la Spagna tre nuove serie tv: la prima si intitolerà Intimidad ed avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura ...