La società Amundi nomina la sua prima donna Ceo | ma le taglia lo stipendio rispetto al suo predecessore

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lala suaCeo, ma con unoinferiore alIl colosso francese del risparmioha scelto Valérie Baudson per ricoprire il ruolo di Ceo, in sostituzione di Yves Perrier, che diventerà Presidente. Classe 1971, Baudson è stata già deputy ceo e membro del comitato di gestione generale di, nonché braccio destro di Perrier.fa parte del gruppo bancario Credit Agricole, che conta già molte donne in ruoli apicali, ma nessuna inposizione. Eppure non è tutto oro quello che luccica: la scelta del gruppo, in un settore che soffre più di altri della mancanza di donne in ruoli dirigenziali, nasconde una forte contraddizione, perché stando ...