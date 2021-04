La sinistra vuole l'utero in affitto, ma gratis (Di venerdì 16 aprile 2021) Non chiamiamolo utero in affitto, fuorilegge da 17 anni grazie a ciò che resta della legge 40 sulla fecondazione assistita, fatta a pezzi dalla giurisprudenza creativa alla faccia del Parlamento. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Non chiamiamoloin, fuorilegge da 17 anni grazie a ciò che resta della legge 40 sulla fecondazione assistita, fatta a pezzi dalla giurisprudenza creativa alla faccia del Parlamento.

Ultime Notizie dalla rete : sinistra vuole Torino - Roma, le formazioni e dove vederla ... il Toro va a caccia di punti pesanti per la permanenza, mentre la Roma vuole tenere vivo il ... Chance anche per Mkhitaryan , con Bruno Peres sul corridoio di sinistra. Assente Pellegrini per squalifica,...

Ospedale unico, la richiesta di FdI Moncalieri: 'La Regione decida in fretta e scelga Vadò' ... che hanno difeso la scelta di Vadò, sostenendo che non è una bandiera solo della sinistra , anche lo storico esponente cittadino di Fratelli d'Italia Beppe Osella vuole la conferma del sito nella ...

Rai: quel silenzio assoluto sulla vittoria della Masini contro Gubitosi e la Andreatta LA SASSATA; Rai: quel silenzio assoluto sulla vittoria della Masini contro Gubitosi e la Andreatta Non è un mistero che all’ex DG della Rai, Luigi Gubitosi, piacessero molto gl ...

Letta: “M5s né di destra né di sinistra? Io sono più contento perché io e Conte rischiamo di essere simili. Invece non ci faremo sgambetti” Il segretario del Partito democratico, intervistato a Piazza Pulita su La7, dà un altro segnale alla coalizione giallorossa. E di fatto smentisce le ricostruzioni di chi parlava di imbarazzo nella coa ...

