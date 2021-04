La sfiducia di Giorgia Meloni a Roberto Speranza inguaia Salvini: la Lega sta zitta (perché non sa cosa dire) (Di venerdì 16 aprile 2021) A qualcuno ieri saranno fischiate le orecchie quando la leader dell’opposizione Giorgia Meloni, in merito alla mozione di sfiducia contro Roberto Speranza, ha affidato ai suoi social il “perfido” riferimento.“Fratelli d’Italia denuncia da tempo l’incompetenza e l’inadeguatezza di Speranza nel ricoprire l’importante e delicato incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico: dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue”. La sfiducia di Giorgia Meloni a Roberto Speranza inguaia Salvini “FdI presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) A qualcuno ieri saranno fischiate le orecchie quando la leader dell’opposizione, in merito alla mozione dicontro, ha affidato ai suoi social il “perfido” riferimento.“Fratelli d’Italia denuncia da tempo l’incompetenza e l’inadeguatezza dinel ricoprire l’importante e delicato incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico: dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue”. Ladi“FdI presenterà una mozione dinei suoi confronti e vediamo ...

