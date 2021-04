La sfida di casa Soldini: "In barca con papà". (Di venerdì 16 aprile 2021) In viaggio " sulla barca " con papà. Ma non per gareggiare, quello ci pensa da solo. Martina Soldini , 25 anni, è la prima tifosa di papà Giovanni , 55, che sta tentando di battere tre record nella ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) In viaggio " sulla" con. Ma non per gareggiare, quello ci pensa da solo. Martina, 25 anni, è la prima tifosa diGiovanni , 55, che sta tentando di battere tre record nella ...

La sfida di casa Soldini: "In barca con papà". Martina confessa: " Non sono una super appassionata della vela, ma è chiaro che quando sono in barca mi sembra di tornare a casa, di rivivere la mia infanzia. Il mare ha sempre condizionato la nostra ...

La sfida di casa Soldini: "In barca con papà". Martina, figlia del velista dei record: "Partire con lui è sempre un’emozione, intanto l’ho accompagnato dal Mediterraneo alla Manica" ...

