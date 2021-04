La separazione dei poteri in Italia e le indagini sull’omicidio Regeni | una lezione per Al Sisi | una lezione per tutti

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nel 2019, il Parlamento egiziano ha approvato a grande maggioranza alcune modifiche alla Costituzione per permettere al presidente Abdel Fattah Aldi rimanere in carica fino al 2030 e di estendere il suo controllo sul potere giudiziario. Le modifiche sono state votate in un referendum nazionale il cui esito era scontato. In generale, le nuove misure rafforzano ancora di più il potere autoritario di Al. Dal 2013, dopo il colpo di stato dell’esercito che destituì il presidente eletto Mohammed Morsi, leader dei Fratelli Musulmani, i militari hanno perseguito e arrestato i leader dell’opposizione liberale e di sinistra, oltre che i gruppi islamisti come i Fratelli Musulmani. Secondo il giornalista Declan Walsh del New York Times, il regime di Alè diventato ancora più autoritario di quello imposto in Egitto da Hosni Mubarak ...