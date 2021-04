La Roma è la meno italiana di tutte Perciò va così bene in Europa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il vero divario tra il calcio italiano e quello internazionale sta tutta nella concezione delle competizioni europee. Le squadre hanno interesse ad arrivarci per ciò che ne deriva da un punto di vista economico, poi sembrano quasi considerare le coppe un di più. Una concezione per certi aspetti paradossale, considerando quanto poi si spinga per arrivare nelle prime sei del campionato e quanto la corsa Champions da anni sia effettivamente il traguardo più avvincente in Serie A. Le eccezioni sono poche. La Juventus è una di queste: ha bisogno dei maxi-introiti riservati a chi arriva fino in fondo in Champions e deve vincerla per cominciare a espandere la propria autorevolezza oltre i confini. Ha esonerato allenatori freschi di scudetto per questo. Il Milan ci ha provato, per questioni di tradizione. Ma chi effettivamente riesce a conciliare l’aspetto teorico con i risultati è la ...