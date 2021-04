(Di venerdì 16 aprile 2021) Emme che accompagneranno il regista alla scoperta del mondoin tutta la sua complessità ed essenzialità nel vivere quotidiano. Un corto che non si sottrae alla stretta attualità ma che ...

Andria news24city

Un cortometraggio le cui riprese sonoda qualche giorno per raccontare cosa significa "" da chi sta combattendo in prima linea da oltre un anno la battaglia contro il covid - 19. ...E' un nuovo progetto che vedrà coinvolti direttamente i volontari della Misericordia di Andria su di una idea del regista ed attore andriese Sabino Matera."La ripartenza": iniziate ad Andria le riprese del cortometraggio sui volontari della Misericordia regia Sabino Matera. 16/04/2021. Il titolo è più che evocativo: "La ripa ...