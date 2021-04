La rinascita di Paola Saulino dopo il blocco del profilo Instagram

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Giovane donna imprenditrice,ha visto scomparire dail suoinsta paolina, quasi un milione e trecentomila follower E in questo momento di stop cosa stai facendo? “Ho voluto realmente sfruttare questo momento di assenza dal social per riconnettermi con me stessa, capire cosa voglio veramente dalla mia vita, concentrarmi sulla mia carriera e su tutto ciò che mi piace”-dice-“voglio fare l'attrice e occuparmi di cinema, questo è il mio sogno da sempre! Dato che, poi, ho amato sempre scrivere e sono anche laureata in comunicazione con specializzazione in creatività per l'industria dello spettacolo, ho deciso di rimettermi in gioco scrivendo un format sportivo che spero possa trovare una realizzazione. Mi manca moltissimo l'attività da influencer, ma sono certa risolverò presto questo ...