"La Rai mi ha cacciato perché sono gay!". Il famoso conduttore televisivo svela (per la prima volta) dei retroscena choc. Di chi si tratta (Di venerdì 16 aprile 2021) Al giorno d'oggi si sta parlando molto, soprattutto in questo periodo, di una eventuale legge contro l'omotransfobia, sperando che venga approvata, perché purtroppo ancora nel 2021 sono tante le storie che si sentono su atteggiamenti di tolleranza zero verso chi percepiamo diverso solo per ché vive la sessualità in modo differente dal nostro. Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che ha avuto il coraggio di fare coming out è Alessandro Cecchi Paone, nel lontano 2004, e secondo quanto ha raccontato a Peter Gomez a La Confessione, da allora ha avuto dei problemi a lavorare nell'azienda pubblica, ovvero la Rai, che lo ha estromesso dai suoi palinsesti. La confessione di Paone Alessandro ha infatti spiegato cosa è successo all'epoca: Nel momento in cui ho fatto coming out non solo la Rai non mi ha dato più programmi da condurre,

Alessandro Cecchi Paone terremota la Rai: "Fatto fuori dopo aver detto di essere omosessuale", ecco chi c'è dietro Alessandro Cecchi Paone , è stato cacciato dalla Rai dopo il suo coming out. Il giornalista, ospite de La confessione , il programma condotto da Peter Gomez su Nove, che andrà in onda stasera 16 aprile, ha parlato della sua vicenda

