La profilassi antitrombotica a domicilio nei pazienti affetti da Covid-19 | il modello Cremona

(Di venerdì 16 aprile 2021) Formazione continua ai medici di base per permettere agli ospedali di accogliere solo i casi che necessitano di un immediato ricovero (e non solo per il-19) e in particolare corsi sullaper trattare ia casa, fanno diunda replicare, anche grazie al sostegno di Italfarmaco. Lo spiega Sophie Testa, Presidente della Federazione Centri per la Diagnosi della Trombosi e la Sorveglianza delle Terapie Anticoagulanti. “La realtà vissuta a– uno dei fronti principali della pandemia –ha permesso al personale sanitario di accumulare velocemente grandi esperienze soprattutto in funzione del fatto che l’ospedale, nel giro di pochi giorni, si è riempito dicon 650 ...

Affaritaliani.it

...ai medici di base per permettere agli ospedali di accogliere solo i casi che necessitano di un immediato ricovero (e non solo per il Covid - 19) e in particolare corsi sulla...Lacon basse dosi di acido acetilsalicilico instaurata precocemente nei pazienti con polmonite non clinicamente grave, come sono quelli accolti in reparti di degenza ...La sperimentazione, approvata da Aifa e Istituto Spallanzani, durerà 90 giorni e avrà luogo all’Aoui di Verona e all’ospedale San Paolo di Milano.Formazione continua ai medici di base per permettere agli ospedali di accogliere solo i casi che necessitano di un immediato ricovero (e non solo per il Covid-19) e in particolare corsi sulla profilas ...