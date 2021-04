La priorità di Letta: riaprire l'Italia... agli immigrati (Di venerdì 16 aprile 2021) Prima la battaglia per lo ius soli, poi l'assist all'Ong sagnola Open Arms: il segretario Pd dimentica gli Italiani in ginocchio e sposa la crociata dei porti aperti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Prima la batta per lo ius soli, poi l'assist all'Ong sagnola Open Arms: il segretario Pd dimentica glini in ginocchio e sposa la crociata dei porti aperti

Ultime Notizie dalla rete : priorità Letta Letta: "Con Salvini il rapporto può essere positivo, ho fatto un accordo con lui" E proprio Salvini aveva dichiarato che in questo momento la priorità è governare , sganciandosi dalla linea della (ex?) alleata. Trappolone renziano a Conte Letta ha poi parlato della caduta del ...

La zona gialla torna a maggio: il calendario delle riaperture di Draghi nel nuovo decreto Il presidente Draghi intende muoversi "con grande prudenza", non rinuncia a dare priorità al ... E se Matteo Salvini preme per riaprire tutto e subito, Enrico Letta stoppa il toto - date e fissa le ...

