La pandemia ha ridotto le emissioni di gas serra in Italia, ma non è ancora abbastanza (Di venerdì 16 aprile 2021) Un comunicato stampa dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) del 15 aprile 2021 fa il punto della situazione sul livello si emissioni di gas serra in Italia. I dati pubblicati si riferiscono a valutazioni d’impatto ambientale dal 1990 al 2019. Sono in corso le rilevazioni per il 2020. La buona notizia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 16 aprile 2021) Un comunicato stampa dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) del 15 aprile 2021 fa il punto della situazione sul livello sidi gasin. I dati pubblicati si riferiscono a valutazioni d’impatto ambientale dal 1990 al 2019. Sono in corso le rilevazioni per il 2020. La buona notizia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ely47074722 : RT @MMmarco0: La Merkel ha ridotto il potere dei Lander per centralizzare la gestione della pandemia e delle misure restrittive. In Italia… - Borsapretporter : La pandemia ha rivelato i muri che esistono tra categorie perchè nella difficoltà finalmente è venuta meno l'ipocri… - InfoMarittimi : RT @Keynesblog: Sul Reddito di Cittadinanza ero molto scettico. Ho cambiato idea. Ha salvato un sacco di gente in questa pandemia ed ha ri… - pippi36423094 : RT @Keynesblog: Sul Reddito di Cittadinanza ero molto scettico. Ho cambiato idea. Ha salvato un sacco di gente in questa pandemia ed ha ri… - Simo07827689 : RT @Keynesblog: Sul Reddito di Cittadinanza ero molto scettico. Ho cambiato idea. Ha salvato un sacco di gente in questa pandemia ed ha ri… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia ridotto Gli italiani sono disposti a spendere per costruirsi una smart home? ...Studi Tim delinea uno scenario incoraggiante per il comparto sebbene il 2020 a causa della pandemia ... la disponibilità esigua di funzionalità (8%) e il ridotto uso (8%). La casa ideale Il 46% dei ...

Negli agriturismi incassi dimezzati, "la situazione è drammatica" Ho comprato plexiglas, ho ridotto i posti da 100 a 35. Tutto inutile visto com'è andata a finire". ...iniziando a vedere i frutti della nostra scelta proprio poco prima dell'inizio della pandemia. ...

Studenti e depressione, psichiatra Azzarelli: “Didattica a distanza è fattore di stress e tristezza” L'utilizzo della Dad nella Scuola secondaria, pur riconoscendone l’innegabile utilità, viene vissuto dai ragazzi con fatica, stress, imposizione, noia, tristezza. Gli insegnanti segnalano uno studio m ...

Cina, il Pil da record +18,3% del primo trimestre consolida la ripresa Si rivelano trainanti la domanda interna ed esterna, ma rispetto al +6,5% di fine 2020 il guadagno si riduce a un modesto 0,6% ...

...Studi Tim delinea uno scenario incoraggiante per il comparto sebbene il 2020 a causa della... la disponibilità esigua di funzionalità (8%) e iluso (8%). La casa ideale Il 46% dei ...Ho comprato plexiglas, hoi posti da 100 a 35. Tutto inutile visto com'è andata a finire". ...iniziando a vedere i frutti della nostra scelta proprio poco prima dell'inizio della. ...L'utilizzo della Dad nella Scuola secondaria, pur riconoscendone l’innegabile utilità, viene vissuto dai ragazzi con fatica, stress, imposizione, noia, tristezza. Gli insegnanti segnalano uno studio m ...Si rivelano trainanti la domanda interna ed esterna, ma rispetto al +6,5% di fine 2020 il guadagno si riduce a un modesto 0,6% ...