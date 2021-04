La musica italiana alla conquista del mondo | i cantanti più famosi all’estero e i nuovi linguaggi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Buenos Aires, Mosca oppure Hong Kong, città molto diverse tra loro che condividono però la passione per la: da Eros Ramazzotti a Toto Cutugno, i nostrihannoto palchi e playlist internazionali, spopolano e vengono condivisi sui social. Tra grandi successi edella, Babbel, la prima app alper l’apprendimento delle lingue, ha realizzato “Ad alta rotazione: i successi italiani” per dimostrare come il fascino della nostra lingua sia anche collegato. Curiosità, record internazionali e canzoni indimenticabili, un lungo viaggio da fare rigorosamente con le cuffiette nelle orecchie, visto che su Spotify è disponibile ...

Advertising

RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - earonemusic : ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “Musica leggerissima” Colapesce & Dimartino 2- “La genesi del tuo colore”… - EnricoMBMusic : ?? - ZetatielleM : 'Sahara' (Mo. To. Records) è il singolo d'esordio del giovane e talentuoso artista siciliano Mavì, disponibile anch… - egoasavakit : eh niente dai, che siate o meno d'accordo, la canzone più BELLA in assoluto della storia di TUTTA la musica Italian… -

Ultime Notizie dalla rete : musica italiana

...sul Lavoro (AiFOS) ha deciso di farlo nell'ambito delle iniziative di Parma Capitaledella ... la, l'alimentazione e l'arte. L'iniziativa, dal titolo "La cultura della sicurezza nelle ...Non mancheranno, poi, alcuni nomi della. Questa sera, a far cantare il pubblico di canale 5, saranno Francesco De Gregori e Tommaso Paradiso . Amber Hope "Serata in complicità con ...Podcast nuovi ed originali all’insegna di musica ed intrattenimento saranno presto disponibili, tra cui gli show creati da Fedez e Luis Sal, Francesco Co ...Il cantautore di origine friulana, reduce da Sanremo con "Quando trovo te", proporrà dal vivo i suoi più grandi successi ...