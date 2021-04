La lettera di Belèn al compagno Antonino | “Mi hai insegnato ad amare ancora”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) In un lungo e inteso post su Instagram,Rodriguez condivide con i suoi fan lad’amore dedicata alSpinalbeseLa storia traRodriguez eSpinalbese continua a far sognare il web. Nelle ultime ore, infatti, la showgirl argentina condivide, sul suo account Instagram, una toccanted’amore dedicata al, in cui racconta con dolcezza e gratitudine, le emozioni che prova da quando è entrato a far parte della sua vita.“Tu capovolgi la banalità – scrive- rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo. Ed io mi soffermo a guardati tra le braccia di Morfeo, e gli ...