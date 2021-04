La guardia giurata che girò il video di Danas rompe il silenzio: “I rom mi dissero che mi avrebbero tagliato la testa” (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo Chi l'ha Visto? è TeleLombardia a occuparsi della scomparsa di Denise Pipitone. Ad Iceberg è stato infatti accolto l’appello di Piera Maggio affinché non si spengano i riflettori sul caso che ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso. L’ultimo avvistamento credibile risale a circa un mese dopo (era il 2004) la sparizione della piccola siciliana, a Milano, da parte di una guardia giurata, Felice Grieco. "In quel video ci abbiamo creduto un po’ tutti, sin da subito avevamo avuto l’idea che Denise non fosse stata soppressa, non ci sono mai stati indizi in tal senso", ha commentato l'avvocato di Piera, Giacomo Frazzitta, in collegamento. E ancora sulla tesi che la piccola oggi ventenne possa essere in mano ai nomadi: "Denise data in mano a un gruppo di rom poteva essere un modo per occultarla, nasconderla, per farle fare ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo Chi l'ha Visto? è TeleLombardia a occuparsi della scomparsa di Denise Pipitone. Ad Iceberg è stato infatti accolto l’appello di Piera Maggio affinché non si spengano i riflettori sul caso che ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso. L’ultimo avvistamento credibile risale a circa un mese dopo (era il 2004) la sparizione della piccola siciliana, a Milano, da parte di una, Felice Grieco. "In quelci abbiamo creduto un po’ tutti, sin da subito avevamo avuto l’idea che Denise non fosse stata soppressa, non ci sono mai stati indizi in tal senso", ha commentato l'avvocato di Piera, Giacomo Frazzitta, in collegamento. E ancora sulla tesi che la piccola oggi ventenne possa essere in mano ai nomadi: "Denise data in mano a un gruppo di rom poteva essere un modo per occultarla, nasconderla, per farle fare ...

Advertising

ShooterHatesYou : Ho appena letto della guardia giurata che nel Lazio è andata a casa della cognata, con la pistola, si è messa a '… - mattino5 : Piera Maggio interviene in diretta a #Mattino5: 'Ringrazio la guardia giurata, non vede avere rimorsi di coscienza' - PetitDemi : Nel frattempo la guardia giurata acchiappava le mosche. Bene ma non benissimo. #quartogrado - Oddities1 : Ok, ma è un avvistamento di 15 anni fa!!! Che senso ha continuare a parlare della guardia giurata? #quartogrado - vale_enne : Nera con la guardia giurata. Nera per sempre #QuartoGrado -

Ultime Notizie dalla rete : guardia giurata Denise Pipitone, la guardia giurata che girà il video di Danas rompe il silenzio: "I rom minacciarono di tagliarmi la testa" L'ultimo avvistamento credibile risale a circa un mese dopo (era il 2004) la sparizione della piccola siciliana, a Milano, da parte di una guardia giurata, Felice Grieco. ' In quel video ci abbiamo ...

Caso Denise Pipitone/ Guardia giurata "dopo avvistamento a Milano minacciato da rom?" L'ultimo avvistamento credibile risale a circa un mese dopo la sparizione della piccola siciliana, a Milano, da parte di una guardia giurata , Felice Grieco . Si riparte proprio da quell'avvistamento ...

Gobbi in viaggio a Roma, previsti diversi incontri L'obiettivo principale è a sottoscrizione di un accordo con il Ministero degli interni italiano, per la ripresa dello scambio delle informazioni fra l’Italia e la Svizzera in vista del rilascio delle ...

Caso Denise Pipitone/ Guardia giurata “dopo avvistamento a Milano minacciato da rom…” Caso Denise Pipitone e collegamento con i presunti nomadi: parla la guardia giurata che si rese protagonista del famoso avvistamento a Milano.

L'ultimo avvistamento credibile risale a circa un mese dopo (era il 2004) la sparizione della piccola siciliana, a Milano, da parte di una, Felice Grieco. ' In quel video ci abbiamo ...L'ultimo avvistamento credibile risale a circa un mese dopo la sparizione della piccola siciliana, a Milano, da parte di una, Felice Grieco . Si riparte proprio da quell'avvistamento ...L'obiettivo principale è a sottoscrizione di un accordo con il Ministero degli interni italiano, per la ripresa dello scambio delle informazioni fra l’Italia e la Svizzera in vista del rilascio delle ...Caso Denise Pipitone e collegamento con i presunti nomadi: parla la guardia giurata che si rese protagonista del famoso avvistamento a Milano.