La Francia rinuncia al Recovery fund bis

(Di venerdì 16 aprile 2021) La determinazione delladi aumentare le risorse dell'Unione europea per la ripresa post Covid, rimpolpando Next Generation Eu (NGEU) o adottando unbis, è fortemente esagerata. All'ultimo Consiglio europeo di marzo, Emmanuel Macron aveva parlato della necessità di aumentare gli stimoli dell'Ue per far fronte alla crisi e non restare indietro rispetto al pacchetto da 1,9 trilioni di dollari dell'Amministrazione di Joe Biden. Quale migliore occasione di una riunione di Eurogruppo e Ecofin per spingere in questa direzione? Oggi i ministri delle Finanze della zona euro e dell'Ue si vedranno in teleconferenza. Ma fonti di Bercy (il ministero delle Finanze francese) hanno fatto sapere che la priorità è un'altra: “vanno effettivamente spesi e mobilitati i fondi che sono previsti” dall'attuale...