La Ferrari diventa green: ecco quando vedremo il primo modello 100% elettrico (Di venerdì 16 aprile 2021) La Ferrari diventa green. Il noto marchio di supercar made in Italy segue il trend dell’elettrico e annuncia l’arrivo di un modello 100% elettrico per i prossimi anni. Ferrari Chi l’avrebbe mai detto? Già nel 2013, quando LaFerrari iniziava timidamente a vantare componenti elettriche, in molti si chiedevano quando il noto marchio di supercar tra i più famosi al mondo avrebbe abbracciato il mondo dell’elettrico. Ora abbiamo una data, o meglio, una finestra temporale: il 2025. POTREBBE INTERESSARTI –> Tesla Supercharger: l’Europa ne conta già 600, il futuro è più elettrico che mai Ferrari 100% elettrica: non c’è ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) La. Il noto marchio di supercar made in Italy segue il trend dell’e annuncia l’arrivo di unper i prossimi anni.Chi l’avrebbe mai detto? Già nel 2013,Lainiziava timidamente a vantare componenti elettriche, in molti si chiedevanoil noto marchio di supercar tra i più famosi al mondo avrebbe abbracciato il mondo dell’. Ora abbiamo una data, o meglio, una finestra temporale: il 2025. POTREBBE INTERESSARTI –> Tesla Supercharger: l’Europa ne conta già 600, il futuro è piùche maielettrica: non c’è ...

