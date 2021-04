La doppia prospettiva del mercato europeo dell’auto | nel trimestre sale del 3 | 2% Ma solo perché nel 2020 c’era il Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) A marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) 1.387.924 autovetture, con una crescita del 62,7% rispetto allo stesso mese del. Ma non c’è da stappare lo champagne, però,marzoera stato anche un periodo di totale lockdown, in cui si era verificato un azzeramento della domanda. Se non altro, quest’ultima migliora rispetto a febbraio scorso, quando le registrazioni di nuove autovetture si sono fermate a quota 850.170 unità. Ma per avere un’idea dell’effettivo andamento del– avverte il Centro Studi Promotor (CSP) – occorre fare il confronto con l’ultimo marzo “normale”, che è quello del 2019. “Questo confronto mette in evidenza un calo di ben il 21,6% che riflette una situazione diancora estremamente difficile in tutta l’Europa Occidentale sia per ...