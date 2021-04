La cyclette che ti obbliga a pedalare se vuoi vedere videogame e serie tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Playpulse One alleggerisce l’attività con la visione dei titoli delle principali piattaforme di streaming video e videogame precaricati. Ma si spegne se non pedali Il limite della cyclette è la monotonia che raffredda l’entusiasmo di chi deve pedalare tutti i giorni. Una soluzione probabilmente vincente per abbattere l’ostacolo arriva da Playpulse One, modello che integra molta tecnologia nella bici ma anche nel display multitouch da 24 pollici, con cui si possono vedere contenuti in streaming da Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, Twitch e HBO, ma anche giocare ai quattro videogame caricati, con altri titoli che si aggiungeranno in futuro. Dotata di sensori sui pedali per tracciare l’attività, altri sul manubrio per monitorare la frequenza cardiaca, pesa 35 chilogrammi e sopporta ciclisti entro i ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Playpulse One alleggerisce l’attività con la visione dei titoli delle principali piattaforme di streaming video eprecaricati. Ma si spegne se non pedali Il limite dellaè la monotonia che raffredda l’entusiasmo di chi devetutti i giorni. Una soluzione probabilmente vincente per abbattere l’ostacolo arriva da Playpulse One, modello che integra molta tecnologia nella bici ma anche nel display multitouch da 24 pollici, con cui si possonocontenuti in streaming da Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, Twitch e HBO, ma anche giocare ai quattrocaricati, con altri titoli che si aggiungeranno in futuro. Dotata di sensori sui pedali per tracciare l’attività, altri sul manubrio per monitorare la frequenza cardiaca, pesa 35 chilogrammi e sopporta ciclisti entro i ...

