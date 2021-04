La Corte suprema brasiliana ha confermato l’annullamento delle condanne per corruzione dell’ex presidente Lula (Di venerdì 16 aprile 2021) Giovedì 15 aprile , che potrà quindi candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022. Con 8 voti a favore e 3 contrari, la Corte suprema ha quindi confermato Leggi su ilpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Giovedì 15 aprile , che potrà quindi candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022. Con 8 voti a favore e 3 contrari, laha quindi

L'India chiude il caso dei marò dopo l'intesa sull'indennizzo. La Corte Suprema di New Delhi si è detta pronta ad a… - Marilenapas : RT @repubblica: Brasile, la Corte suprema conferma la cancellazione delle condanne di Lula: ora può sfidare Bolsonaro - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Brasile ??La Corte Suprema ha convalidato l'annullamento di tutte le condann…

Brasile: Corte conferma cancellazione condanne Lula Il plenum della Corte suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza in favore della cancellazione delle condanne inflitte all'ex presidente Luiz Inacio da Silva, che rimane pertanto eleggibile e potrà candidarsi ...

