La Corte suprema brasiliana annulla le condanne a Lula

(Di venerdì 16 aprile 2021) È già da tempo cheha espresso la propria volontà di voler rimpiazzare Bolsonaro e candidarsi alle elezioni del prossimo anno Per giunta ladel Brasile ha confermato la decisione di ...

Advertising

repubblica : Brasile, la Corte suprema conferma la cancellazione delle condanne di Lula: ora può sfidare Bolsonaro - Agenzia_Ansa : Il plenum della Corte suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza in favore della cancellazione delle condanne i… - Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - trilly153 : RT @26julymovement: È arrivata la decisione della corte suprema. @LulaOficial potrà prendere a calci nel culo Bolsonaro. - MarcoFIORelly : @kk_thay Ma se ci sono Sentenze della Corte Suprema di Cassazione che affermano la nocività sulla Salute di un cert… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte suprema

È già da tempo che Lula ha espresso la propria volontà di voler rimpiazzare Bolsonaro e candidarsi alle elezioni del prossimo anno Per giunta ladel Brasile ha confermato la decisione di annullare le condanne inflitte proprio all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Otto giudici hanno votato a favore della conferma della ...Adesione al Pvc solo integrale Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 - bis citato, sottolinea la, l'adesione "può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di ...La Corte suprema del Brasile deciderà la prossima settimana se confermare o meno la sospensione di Sergio Moro, il giudice che aveva ...Era stato condannato nel 2018 a 12 anni e un mese di carcere per corruzione ma era stato rilasciato nel 2019. A marzo un giudice aveva stabilito che il tribunale della città di Curitiba non aveva comp ...