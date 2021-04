Advertising

freeskipperIT : La Consulta ritiene l’ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione, ma rimane 'fine pena anno 9.999'. - danieladomenici : la Consulta ritiene l’ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione ma rimane “fine pena anno 9.999”, di Car… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta ritiene

Inoltre lanazionale antiusura mette in guardia dal presentarsi delle mafie tramite "l'uso ... Perciò la Chiesa italianavitale ' intervenire tempestivamente con finanziamenti che non ...Attualmente è l'esperto di riferimento dellanazionale antiusura. Professor Fiasco, l'...che il divieto di pubblicità al gioco introdotto con la legge 9 agosto 2018 n.96 abbia ottenuto ...E basta', dichiara il segretario leghista Matteo Salvini, mentre il deputato Andrea Delmastro, responsabile giustizia di Fratelli d'Italia, parla di 'catastrofico ma scontato esito della Corte Costitu ...a disciplina dell'ergastolo ostativo, facendo della collaborazione 'l’unico modo' per il condannato di recuperare la libertà, 'è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articol ...