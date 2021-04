La Consulta ritiene l’ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione, ma rimane “fine pena anno 9.999”. (Di venerdì 16 aprile 2021) di Carmelo Musumeci. L‘ergastolo è un inferno, ancora più brutto dell‘inferno vero perché quello dell‘aldilà lo sconti da morto ma questo lo sconti da vivo. Per... Leggi su freeskipper (Di venerdì 16 aprile 2021) di Carmelo Musumeci. L‘ergastolo è un inferno, ancora più brutto dell‘inferno vero perché quello dell‘aldilà lo sconti da morto ma questo lo sconti da vivo. Per...

Ultime Notizie dalla rete : Consulta ritiene Ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione, la decisione della Consulta Ma è chiaro sin da ora che se il legislatore resterà a braccia conserte, a maggio del 2022 la Consulta cancellerà quella norma che ritiene in contrasto con principi basilari della Carta fondamentale. ...

Sos disperazione sociale in pandemia. La vita come valore supremo da tutelare Inoltre la Consulta nazionale antiusura mette in guardia dal presentarsi delle mafie tramite "l'uso ... Perciò la Chiesa italiana ritiene vitale ' intervenire tempestivamente con finanziamenti che non ...

E tre! La Consulta torna a dettare i tempi al Parlamento Dopo i casi Cappato e adozione gay, la Corte Costituzionale sollecita il legislatore sull'ergastolo ostativo. Ma la politica tace su questa invasione di campo ...

Licenziamenti illegittimi: alla Consulta la costituzionalità dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2015 Il Tribunale di Roma, Sez. II, con l’ordinanza 24 febbraio 2021 ha rimesso alla Consulta il dubbio di legittimità costituzionale in relazione ...

