La conferenza stampa di Draghi | «Riapriamo dal 26 Prima scuole e attività all’aperto È un rischio calcolato»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo ore di confronto, i ministri e il premier, riuniti in cabina di regia anche con il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, sembrano aver trovato un punto d’incontro sulle riaperture. È lo stesso presidente del Consiglio a chiarire quanto emerso durante un incontro in cui sono emerse forti tensioni tra il fronte più aperturista, quello composto dal leghista Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti, e quello più cauto guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a Dario Franceschini e Stefano Patuanelli per il M5s. er Riaperture «La decisione di oggi anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma introduce un cambiamento rispetto al passato. Si dà la precedenza allee alle ...

E' la "road map" illustrata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, inparlando delle riaperture."C'è un'idea di percorso che mettiamo in campo", ha aggiunto. 16 aprile 2021Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi, in, in relazione alle riaperture decise dalla cabina di regia. "Dal 26 aprile si anticipa l'introduzione della zona gialla, si dà ..."La prima data chiave e' il 26 di aprile, quando ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli spazi aperti. Poi c'e' una road map che ci accompagnera' e che monitoreremo passo dopo passo". Lo ha det ...Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attiale Decreto Legge non la prevedev ...