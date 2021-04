La bella notizia del ritorno a scuola | senza eccezioni

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021) I commissari, strumento già esistente e il cui uso era stato già deciso, ma la differenza potrebbe essere, detto banalmente, nel fare le cose e portarle a termine. Il punto è nel garantire ai nominati una continuità regolatoria (che non cambino le norme per qualche anno) e che, anche di fronte a cambiamenti politici, non vengano scaricati. Oggi il governo, su proposta del ministro Enrico Giovannini, ne ha nominati 29 per la realizzazione di 57 opere e un impegno di spesa di circa 83 miliardi. Si tratta opere già approvate o anche già avviate ma sospese per le più varie ragioni. C’è l’alta velocità nel tratto Brescia-Verona-Padova, approvata ma ferma da molto tempo e per la quale aveva già cominciato a risolvere nodi la ex ministra Paola De Micheli. E c’è anche il completamento della linea ad alta velocità Napoli-Bari, oltre ad altre linee ferroviarie del centro-sud. In tutti questi ...