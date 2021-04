Kate Middleton, che vuole fare da mediatrice tra William e Harry (Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato 17 aprile il funerale del principe Filippo farà ritrovare faccia a faccia, dopo un anno di lontananza, gli ormai fratelli-coltelli William e Harry d’Inghilterra. L’attrito tra i due, dopo intervista bomba dei Sussex a Oprah Winfrey, sembra insanabile. Ma Kate Middleton non si arrende. La duchessa vuole che torni la pace tra suo marito e quel cognato che nel 2010 l’aveva definita «la sorella maggiore che non ho mai avuto». Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato 17 aprile il funerale del principe Filippo farà ritrovare faccia a faccia, dopo un anno di lontananza, gli ormai fratelli-coltelli William e Harry d’Inghilterra. L’attrito tra i due, dopo intervista bomba dei Sussex a Oprah Winfrey, sembra insanabile. Ma Kate Middleton non si arrende. La duchessa vuole che torni la pace tra suo marito e quel cognato che nel 2010 l’aveva definita «la sorella maggiore che non ho mai avuto».

