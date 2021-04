Juventus, parla Chiellini | “Non vestirò mai un’altra maglia” (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgio Chiellini ha parlato della sua situazione contrattuale con la Juventus e del suo futuro Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare… L'articolo Juventus, parla Chiellini “Non vestirò mai un’altra maglia” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgiohato della sua situazione contrattuale con lae del suo futuro Il capitano della, Giorgio, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ perre… L'articolo“Nonmai” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus parla Serie A, giornata 31: probabili formazioni e orari tv La realtà dei fatti però parla chiaro: l'Inter si prepara a festeggiare la vittoria del titolo con ... I rossoneri vanano una sola lunghezza di margine sulla Juventus e due sull'Atalanta , seguono poi ...

CMIT TV - Juventus, da Dybala e Ronaldo agli scambi col Milan: parla Galosso ... dalla panchina al rinnovo di Dybala, fino alle ipotesi Donnarumma e Romagnoli Daniele Galosso, giornalista di TuttoSport, è intervenuto su CMIT TV ed ha fatto il punto sul mercato della Juventus, ...

Calciomercato Juventus, annuncio di Chiellini sul suo futuro! Giorgio Chiellini parla del suo futuro, tra rinnovo e possibile addio a fine stagione. L'annuncio del capitano della Juventus.

Ronaldo getta la maglia, raccattapalle punito. Diego Jr: "Quand'ero al Napoli..." Del brutto gesto di Cristiano Ronaldo post-Juventus-Genoa se ne è parlato per giorni. Diego Maradona Jr. dice la sua.

