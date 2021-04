Juventus, Chiellini: “Ho il cuore bianconero, non andrò mai in un altro club di Serie A” (Di venerdì 16 aprile 2021) Non indosserò mai la maglia di un altro club italiano.Parole al miele quelle rilasciate da Giorgio Chiellini, che ha giurato fedeltà eterna alla Juventus per queste sue ultime stagioni sul campo. Nonostante si sia messo in evidenza con le casacche di Livorno e Fiorentina, la vera e propria 'maturazione calcistica' è interamente avvenuta all'ombra della Torino bianconera. Un percorso fatto di gioie e dispiaceri, ma del quale il classe '84 non ha affatto nulla da recriminare. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si diceva solo se io e Gigi avremmo rinnovato o meno. Ma quella è una cosa non vera, non esiste attualmente un problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. Con grande ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Non indosserò mai la maglia di unitaliano.Parole al miele quelle rilasciate da Giorgio, che ha giurato fedeltà eterna allaper queste sue ultime stagioni sul campo. Nonostante si sia messo in evidenza con le casacche di Livorno e Fiorentina, la vera e propria 'maturazione calcistica' è interamente avvenuta all'ombra della Torino bianconera. Un percorso fatto di gioie e dispiaceri, ma del quale il classe '84 non ha affatto nulla da recriminare. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si diceva solo se io e Gigi avremmo rinnovato o meno. Ma quella è una cosa non vera, non esiste attualmente un problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. Con grande ...

