Judo, Odette Giuffrida in finale agli Europei!! Sfida per il titolo con la n.1 al mondo Buchard (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo cinque ore dal via della manifestazione, si sblocca ufficialmente il medagliere dell’Italia ai Campionati Europei Senior 2021 di Judo. La selezione tricolore è infatti già certa di portare a casa almeno un argento nella categoria femminile fino a 52 kg grazie a Odette Giuffrida, capace di conquistare il pass per l’atto conclusivo della rassegna continentale in corso di svolgimento all’Altice Arena di Lisbona. La 26enne romana, dopo aver battuto nel suo cammino la portoghese Joana Ramos e l’ungherese Reka Pupp (in entrambi i casi per hansoku make), si è imposta anche in semifinale sull’israeliana Gefen Primo mettendo a segno il primo punto di giornata. Giuffrida, costretta ad affrontare il terzo Golden Score consecutivo, è riuscita a scardinare la difesa dell’avversaria dopo 48? ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo cinque ore dal via della manifestazione, si sblocca ufficialmente il medere dell’Italia ai Campionati Europei Senior 2021 di. La selezione tricolore è infatti già certa di portare a casa almeno un argento nella categoria femminile fino a 52 kg grazie a, capace di conquistare il pass per l’atto conclusivo della rassegna continentale in corso di svolgimento all’Altice Arena di Lisbona. La 26enne romana, dopo aver battuto nel suo cammino la portoghese Joana Ramos e l’ungherese Reka Pupp (in entrambi i casi per hansoku make), si è imposta anche in semisull’israeliana Gefen Primo mettendo a segno il primo punto di giornata., costretta ad affrontare il terzo Golden Score consecutivo, è riuscita a scardinare la difesa dell’avversaria dopo 48? ...

