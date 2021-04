Judo, Europei: Manuel Lombardo non sbaglia al rientro e passa ai quarti di finale insieme ad Angelo Pantano (Di venerdì 16 aprile 2021) Buona la prima al rientro dall’infortunio per Manuel Lombardo, che raggiunge a Lisbona i quarti di finale ai Campionati Europei Senior 2021 di Judo e soprattutto torna a vincere un incontro ufficiale dopo 16 mesi di digiuno. Il torinese, n.3 al mondo nei 66 kg, si è imposto abbastanza agevolmente sul croato Robert Klacar per ippon (osaekomi di 20?) dopo 1’40” di combattimento. Al prossimo turno se la vedrà con il belga Kenneth Van Gansbeke per provare a raggiungere le semifinali. Bellissimo percorso nei 60 kg per Angelo Pantano, capace di entrare tra i migliori 8 d’Europa per la seconda edizione consecutiva (fu 7° a Praga 2020). Il 23enne azzurro si è sbarazzato al primo turno del ceco David Pulkrabek con uno splendido ippon – dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Buona la prima aldall’infortunio per, che raggiunge a Lisbona idiai CampionatiSenior 2021 die soprattutto torna a vincere un incontro ufficiale dopo 16 mesi di digiuno. Il torinese, n.3 al mondo nei 66 kg, si è imposto abbastanza agevolmente sul croato Robert Klacar per ippon (osaekomi di 20?) dopo 1’40” di combattimento. Al prossimo turno se la vedrà con il belga Kenneth Van Gansbeke per provare a raggiungere le semifinali. Bellissimo percorso nei 60 kg per, capace di entrare tra i migliori 8 d’Europa per la seconda edizione consecutiva (fu 7° a Praga 2020). Il 23enne azzurro si è sbarazzato al primo turno del ceco David Pulkrabek con uno splendido ippon – dopo ...

Advertising

fight_shield : Il #JudoLisbon2021 comincia domani! Ecco come poterlo seguire. #EJU - TeamFvg : Al via domani i Campionati europei di #Judo a Lisbona! #JudoLisbon2021 Siete pronti a fare il tifo?! - comi_sandroale : RT @Gazzetta_it: Europei #judo a Lisbona, 17 azzurri in gara sognando Tokyo. Torna sul tatami #Lombardo. @fijlkamofficial - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Europei #judo a Lisbona, 17 azzurri in gara sognando Tokyo. Torna sul tatami #Lombardo. @fijlkamofficial - sportface2016 : #Judo, la lista dei 17 azzurri in gara negli #Europei di #Lisbona -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Europei Il Molise sogna con Maria Centracchio, le Olimpiadi passano da Lisbona Maria è partita per la capitale portoghese dove oggi, nella spettacolare Altice Arena, costruita per l'Expo 1998, partono i Campionati europei di judo. Domani toccherà a lei. Si tratta di una delle ...

Genova Capitale europea dello sport 2024, il progetto presentato a Roma ... danza sportiva, ginnastica ritmica e artistica, lotta libera e greco - romana, judo e karate, vela ... Uno sport per ognuno, lo sport dei cittadini europei".

Judo, Europei: Manuel Lombardo non sbaglia al rientro e passa ai quarti di finale insieme ad Angelo Pantano Buona la prima al rientro dall’infortunio per Manuel Lombardo, che raggiunge a Lisbona i quarti di finale ai Campionati Europei Senior 2021 di judo e soprattutto torna a vincere un incontro ufficiale ...

Judo, Europei 2021 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 16 aprile L'attesa è finita e quest'oggi si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, evento valevole anche per la q ...

Maria è partita per la capitale portoghese dove oggi, nella spettacolare Altice Arena, costruita per l'Expo 1998, partono i Campionatidi. Domani toccherà a lei. Si tratta di una delle ...... danza sportiva, ginnastica ritmica e artistica, lotta libera e greco - romana,e karate, vela ... Uno sport per ognuno, lo sport dei cittadini".Buona la prima al rientro dall’infortunio per Manuel Lombardo, che raggiunge a Lisbona i quarti di finale ai Campionati Europei Senior 2021 di judo e soprattutto torna a vincere un incontro ufficiale ...L'attesa è finita e quest'oggi si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, evento valevole anche per la q ...