Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati | “Lui ha tradito la sua fiducia”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo numerosi gossip che nei mesi passati parlavano di una rottura tra, la coppia era intervenuta dichiarando di essere impegnata a risolvere i problemi. Adesso, però, sembra proprio essere finita tra i due e i giornali di tutto il mondo hanno annunciato la fine definitiva del loro fidanzamento, trasmessa in via ufficiale tramite comunicato stampa. La causa sarebbe il tradimento da parte di lui.si: “Lui ha infranto la sua“ Fonti vicine alla coppia hanno parlato della rottura tra. Il motivo? Secondo le indiscrezioni ...

I suoi 34,5 milioni di follower sono infatti i più attivi della lista La partnership di Versace conper disegnare su misura il suo vestito per lo spettacolo a metà tempo del Super Bowl ...Le voci di una rottura trae Alex Rodriguez si susseguivano da settimane. Adesso, dopo silenzi e smentite, arriva il comunicato congiunto della, ormai ex, coppia: "Ci siamo resi conto di funzionare meglio come ...THE END Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Ma la popstar si è tenuta il diamante da 1,8 milioni che lui le ha regalato ...Il primo oggetto da considerare è per forza di cose lo strepitoso anello di fidanzamento con cui Alex Rodriguez ha chiesto la mano a Jennifer Lopez a marzo 2019 su una spiaggia caraibica. Le voci di ...