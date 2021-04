Jennifer Aniston: Justin Theroux smentisce le ragioni della loro rottura (Di venerdì 16 aprile 2021) Justin Theroux ha recentemente rivelato qual è il vero motivo per cui si è separato da Jennifer Aniston, spiegando anche perché è ancora in contatto con l'attrice. In una recente intervista con Esquire, Justin Theroux ha parlato della sua separazione, smentendo alcune voci relative al motivo per cui si sarebbe effettivamente separato da Jennifer Aniston. Secondo alcune voci i due si sarebbero lasciati perché volevano vivere su coste opposte: "Questa è una bugia, per la maggior parte" ha dichiarato Theroux. "Le persone fanno sempre così, creano storie sugli altri per sentirsi meglio con se stesse oppure semplificano le cose a loro piacimento loro. Credo che sia sempre la solita storia: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)ha recentemente rivelato qual è il vero motivo per cui si è separato da, spiegando anche perché è ancora in contatto con l'attrice. In una recente intervista con Esquire,ha parlatosua separazione, smentendo alcune voci relative al motivo per cui si sarebbe effettivamente separato da. Secondo alcune voci i due si sarebbero lasciati perché volevano vivere su coste opposte: "Questa è una bugia, per la maggior parte" ha dichiarato. "Le persone fanno sempre così, creano storie sugli altri per sentirsi meglio con se stesse oppure semplificano le cose apiacimento. Credo che sia sempre la solita storia: ...

