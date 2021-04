Istruzioni per concorrenti all'Isola dei famosi (Di venerdì 16 aprile 2021) “Metti canale cinque che c’è Gilles Rocca che apre il cocco, questi pensano che siano momenti di grande televisione…” Vera Gemma “Questo è un bel teatro!” Antonella Elia prima di picchiarsi con Aida Yespica Iniziamo dalle basi del buon concorrente. Quando ti chiedono perché hai scelto di partecipare a questo gioco devi dire che vuoi farti conoscere dal pubblico, che scopra finalmente una parte di te che non aveva mai visto, se però quella parte ti danneggia devi dire che non sei stato capito, che ti hanno teso una trappola, che è colpa del montaggio, e devi dare la colpa alla produzione, alla conduttrice, agli autori e a tutti i tuoi colleghi. Non cedere mai alle scuse per nessun motivo, sembrerai colpevole. Meglio vittima. Annunciati come un leader, quando sarai sull’Isola potrai rilassarti, dormire fino a mezzogiorno, dileguarti tra gli alberi alla ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) “Metti canale cinque che c’è Gilles Rocca che apre il cocco, questi pensano che siano momenti di grande televisione…” Vera Gemma “Questo è un bel teatro!” Antonella Elia prima di picchiarsi con Aida Yespica Iniziamo dalle basi del buon concorrente. Quando ti chiedono perché hai scelto di partecipare a questo gioco devi dire che vuoi farti conoscere dal pubblico, che scopra finalmente una parte di te che non aveva mai visto, se però quella parte ti danneggia devi dire che non sei stato capito, che ti hanno teso una trappola, che è colpa del montaggio, e devi dare la colpa alla produzione, alla conduttrice, agli autori e a tutti i tuoi colleghi. Non cedere mai alle scuse per nessun motivo, sembrerai colpevole. Meglio vittima. Annunciati come un leader, quando sarai sull’potrai rilassarti, dormire fino a mezzogiorno, dileguarti tra gli alberi alla ...

