Iss: Rt nazionale scende a 0.85. Campania spera l'arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Da monitoraggio Covid Iss-Ministero Salute,scorsa settimana 0.92. Continua la pressione sulle terapie intensive ed i reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021) Da monitoraggio Covid Iss-Ministero Salute,scorsa settimana 0.92. Continua la pressione sulle terapie intensive ed i reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livelloal di sopra della soglia critica

Iss: Rt nazionale scende a 0.85. Regioni, solo tre restano in rosso. Campania spera arancione. L'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo, in quanto la scorsa settimana era a 0.92. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) - ministero della ...

