Isola | le critiche di Antonella Elia a Valentina Persia Video

(Di venerdì 16 aprile 2021)si schiera dalla parte di Fariba contronei confronti della quale pare non ci sia molta simpatia, anzi In una storia su Instagram,si rivolge ai suoi follower e dice che sta guardando l’dei Famosi. Parla prima di Vera Gemma, dicendo che le piace e che è una sua amica, ma non dice la stessa cosa parlando di, dicendo invece di preferire Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, donna molto amata sui social. Infatti il popolo del web dopo gli scontri che sono successi al surviving game tra le due, si stanno schierando con Fariba.commenta da spettatrice e ammette di non provare simpatia per: “Io ...

... "per tutto il lavoro fatto", blindandolo così dalle critiche ricevute da alcuni settori della ... superiore alla soglia dei 250 casi settimanali su centomila abitanti, mentre l' isola deve aspettare ..." Quante ne dirò quando sarò in studio, che tenetevi" ha scritto preannunciando forti critiche. "Basta tweet sull' Isola, dirò quello che devo quando arriverò in studio" ha aggiunto infine, tentando ...Antonella Elia si schiera dalla parte di Fariba contro Valentina Persia nei confronti della quale pare non ci sia molta simpatia, anzi ...