Isola, Ignazio Moser nuovo naufrago: ci sarà anche Cecilia Rodriguez! (Di sabato 17 aprile 2021) La presenza di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi 2021 è stata ufficialmente confermata da Giornalettismo, che rivela anche la partecipazione della fidanzata Cecilia Rodriguez nel reality. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere… Leggi anche: Isola, come sta Brando Giorgi? Brutte notizie: costretto ad operarsi all’occhio Isola dei Famosi: quando arriva Ignazio Moser? Manca davvero poco all’arrivo di Ignazio Moser e... Leggi su donnapop (Di sabato 17 aprile 2021) La presenza dia L’dei Famosi 2021 è stata ufficialmente confermata da Giornalettismo, che rivelala partecipazione della fidanzataRodriguez nel reality. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere… Leggi, come sta Brando Giorgi? Brutte notizie: costretto ad operarsi all’occhiodei Famosi: quando arriva? Manca davvero poco all’arrivo die...

Advertising

lebimbediEliGre : RT @DirePosso: FIRST REACTION SHOCK. Ho letto che Ignazio sarà nuovo concorrente Dell'#isola così sono andata sul suo profilo a stalkerarlo… - StraNotizie : Ignazio Moser sbarca a L’Isola dei Famosi: ci sarà anche Cecilia Rodriguez - MondoTV241 : Isola, Ignazio Moser prossimo naufrago? Il no di Cecilia e il cachet importante #ignaziomoser #isoladeifamosi - Dade71269095 : Ignazio con checu in studio speriamo che risollevano sto mortorio #isola - BakshDark : @DirePosso Ignazio non andrà all'Isola #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Ignazio Ignazio Moser sbarca a L'Isola dei Famosi: ci sarà anche Cecilia Rodriguez Un motivo in più per guardare L'Isola? Ignazio Moser Non sarà l'unico nuovo ingresso. Insieme al fidanzato della Chechu entreranno in gioco anche: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria ...

Cecilia Rodriguez, l'annuncio: 'Io al GF Vip? Mai dire mai' Sta di fatto che, nonostante il tempo stringa, la partecipazione di Ignazio Moser non è ancora stata resa nota dalla produzione dell'Isola dei Famosi. Ora è stata però lei a sbilanciarsi su un ...

Isola, Ignazio Moser nuovo naufrago: ci sarà anche Cecilia Rodriguez! Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser è ufficialmente uno dei nuovi naufraghi del cast della nuova edizione, mentre Cecilia ...

Isola dei Famosi, il nuovo naufrago è proprio lui? Pubblico impazzito Isola dei Famosi, il nuovo naufrago che sbarcherà in Honduras nella prossima puntata del reality è proprio lui? Pubblico impazzito ...

Un motivo in più per guardare L'Moser Non sarà l'unico nuovo ingresso. Insieme al fidanzato della Chechu entreranno in gioco anche: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria ...Sta di fatto che, nonostante il tempo stringa, la partecipazione diMoser non è ancora stata resa nota dalla produzione dell'dei Famosi. Ora è stata però lei a sbilanciarsi su un ...Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser è ufficialmente uno dei nuovi naufraghi del cast della nuova edizione, mentre Cecilia ...Isola dei Famosi, il nuovo naufrago che sbarcherà in Honduras nella prossima puntata del reality è proprio lui? Pubblico impazzito ...