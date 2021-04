Isola dei Famosi: Valentina Persia imita Fariba ma il moto di indignazione tace dopo Striscia La Notizia – VIDEO (Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, Valentina Persia ha litigato con Fariba Tehrani facendole il “verso” imitando l’accento straniero. E se il moto di indignazione per Striscia la Notizia è stato enorme, in questo caso la reazione è stata differente. Isola dei Famosi: Valentina Persia imita Fariba ma il moto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’deiha litigato conTehrani facendole il “verso”ndo l’accento straniero. E se ildiperlaè stato enorme, in questo caso la reazione è stata differente.deima il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

