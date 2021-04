Isola dei Famosi | il nuovo naufrago è proprio lui? Pubblico impazzito

Leggi su inews24

(Di venerdì 16 aprile 2021)dei, ilche sbarcherà in Honduras nella prossima puntata del reality èPrima il ritiro di Beppe Braida per gravi problemi familiari. Poi durante l’ultima diretta di ieri anche quelli di Brando Giorgi e soprattutto Elisa Isoardi per problemi fisici. L’dei2021 perde pezzi e L'articolo proviene da Inews.it.