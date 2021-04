Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi supera i 2000 euro: i dettagli (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilary Blasi ha fatto il pieno di like per il suo look del 15 aprile all'Isola dei Famosi 2021: il costo e i dettagli. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021)ha fatto il pieno di like per il suodel 15 aprile all'dei2021: il costo e i. su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Elisa Isoardi si fa male all'occhio e abbandona l'Isola: 'Purtroppo devo tornare in Italia' Durante la nona puntata dell'isola dei Famosi 2021 la Isoardi aveva raccontato: 'Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c'era tantissimo vento. Un lapillo rovente mi è finito nell'occhio e ...

'L'Isola dei Famosi', Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani in nomination Dopo avvincenti sfide, colpi di scena, ritiri e accese discussioni, a 'L'Isola dei Famosi' è tempo di nomination e ad affidarsi al giudizio del pubblico da casa sono Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani . Quest'ultima, già al televoto durante la puntata di lunedì 12 aprile ...

Elisa Isoardi si fa male all'occhio e abbandona l'Isola: «Purtroppo devo tornare in Italia» Elisa Isoardi abbandona l'Isola: «Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide». Dopo Brando Giorgi anche la Isoardi lascia il reality a causa di un incidente all'occhio. L'ex ...

I 5 momenti imperdibili della nona puntata dell’Isola dei Famosi Una puntata segnata dall’abbandono di Elisa Isoardi e Brando Giorgi per motivi di salute e nessuna eliminazione ...

