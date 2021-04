Isola dei famosi | Francesca Lodo e Vallettopoli | ecco cosa era successo in passato

Leggi su donnapop

(Di venerdì 16 aprile 2021)ultimamente ha mostrato un lato del suo carattere molto fragile; la naufraga dell’dei, infatti, nell’ultima puntata del reality ha ricevuto una lettera di sua madre. La donna le ha chiesto scusa per non esserci stata in uno dei suoi momenti più bui. Ma? Leggi anche:dei:...