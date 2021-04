Isola dei Famosi | “Dov’è il rispetto per il pubblico?” | l’ex gieffino attacca il reality

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’deipreso di mira da un ex concorrente del GF VIP 5 che ieri sera ha commentato le modalità di gioco del: l’attacco pungente sui social. Ieri, giovedì 15 aprile, è andata in onda la nona puntata de l’dei. Ilpurtroppo non appena iniziato ha visto diversi infortuni: ieri L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - 3435Nicoletta : @Roberta71689416 È un ottimo risultato. Rai Uno ha fatto solo il 20 con la fiction. La puntata ieri è stata portata… - Mestanaccount1 : RT @framarin: Gli account più influenti puntata 15/4 dell'#isola @ipertao @Ri_Ghetto @GiuliaSalemi93 @giacomourtis @indecisissimo @BITCHYFi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Da molti anni la nostraè assediata da persone che vogliono fare della cultura un fenomeno ... La pandemia ci ha unito molto: vedo che ci sono gruppi estremamente battaglieri, quasinuovi ...Elisa Isoardi , grande protagonista del primo mese dell'Famosi 2021 , è stata costretta ad abbandonare l'Famosi 2021. L'infortunio all'occhio che ha subito mentre cucinava su Playa Esperanza dove ha trascorso gli ultimi giorni insieme a ...Suggestivo borgo di pescatori dalla storia millenaria, sviluppatosi in epoca romana come porto di Aquileia e trasformatosi negli anni in una vivace ed elegante cittadina turistica, Grado è oggi conosc ...Elisa Isoardi abbandona l'Isola ma per i social è lei la vincitrice dell'edizione: le reazioni dopo l'annuncio.