Isola dei famosi, Beatrice Marchetti: scoperto il misterioso fidanzato (Di venerdì 16 aprile 2021) Beatrice Marchetti è una dei nominati di questa settimana; la top model amica di Akash Kumar è stata nominata anche da Awed che, dopo aver ricevuto un due di picche, ha accusato la giovane di essere sempre con “due piedi in una scarpa”, per non aver esplicitamente detto di essere fidanzata. A rivelare il nome del presunto fidanzato è Gabriele Parpiglia, direttore di Giornalettismo. Beatrice Marchetti è una dei nominati Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 aprile 2021)è una dei nominati di questa settimana; la top model amica di Akash Kumar è stata nominata anche da Awed che, dopo aver ricevuto un due di picche, ha accusato la giovane di essere sempre con “due piedi in una scarpa”, per non aver esplicitamente detto di essere fidanzata. A rivelare il nome del presuntoè Gabriele Parpiglia, direttore di Giornalettismo.è una dei nominati Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : Due abbandoni, nuovi scontri e tanti momenti divertenti: ecco una selezione dei momenti più belli della nona puntat… - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - hislittlething_ : RT @Robbts95: Pazzesco come questo quadro stia creando più dinamiche dei concorrenti dell'isola #tzvip - FernwehLouarms_ : scusate ma ieri hanno messo falling all’isola dei famosi? sono scoppiata a piangere... non ascoltavo sta canzone da mesi. -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola Dei Famosi: Antonella Elia si scaglia contro una naufraga 'sta sciacquetta ' Antonella Elia su tutte le furie. L'ex vippona si è scagliata contro una concorrente dell'Isola Dei Famosi. Vediamo insieme cosa è successo e di chi si tratta Ieri sera è andata in onda un'altra puntata dell'Isola Dei Famosi. Tra i vari colpi di scena e le prove di sopravvivenza che i ...

Ignazio Moser sbarca a L'Isola dei Famosi: ci sarà anche Cecilia Rodriguez Tira e molla per la partecipazione di Ignazio Moser a L'Isola dei Famosi ? Dopo i rumor iniziali oggi alcune testate giornalistiche hanno parlato di un rifiuto all'ultimo minuto per l'ex gieffino. Nuovo ha anche riportato le parole di un'amica di Cecilia ...

Isola dei Famosi, proposta indecente a Ilary Blasi: tutto in diretta Brando Giorgio: l’addio all’Isola dei Famosi. Dopo un mese di permanenza all’Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha deciso di dire addio al programma. Non riuscendo ad avere un ...

Premio Ischia, Caldoro: “Evento che rappresenta bene il nostro territorio” A confermarlo è il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, arrivato sull’isola per intervenire a “Un caffè con”, la rubrica di SkyTg24 che commenta in diretta la notizia del giorno. Al via ...

Antonella Elia su tutte le furie. L'ex vippona si è scagliata contro una concorrente dell'Famosi. Vediamo insieme cosa è successo e di chi si tratta Ieri sera è andata in onda un'altra puntata dell'Famosi. Tra i vari colpi di scena e le prove di sopravvivenza che i ...Tira e molla per la partecipazione di Ignazio Moser a L'Famosi ? Dopo i rumor iniziali oggi alcune testate giornalistiche hanno parlato di un rifiuto all'ultimo minuto per l'ex gieffino. Nuovo ha anche riportato le parole di un'amica di Cecilia ...Brando Giorgio: l’addio all’Isola dei Famosi. Dopo un mese di permanenza all’Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha deciso di dire addio al programma. Non riuscendo ad avere un ...A confermarlo è il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, arrivato sull’isola per intervenire a “Un caffè con”, la rubrica di SkyTg24 che commenta in diretta la notizia del giorno. Al via ...