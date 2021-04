Isola dei famosi 2021 | Elisa Isoardi lascia in diretta | il motivo

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’deinon smette di sorprendere nel bene e nel male il pubblico tv e stavolta fa discutere per gli improvvisi addii al gioco di Brando Giorgi ed. Le due uscite di scena sono state comunicate al pubblico tv nella nuova puntata del reality, andata in onda il 15 aprilesu Canale 5, e se l’attore non ha rito dichiarazioni in merito, avendo abbandonato il gioco prima dell’appuntamento tv, la conduttrice ha spiegato di persona e intv ildel suo addio. Com’è stato spiegato dallainteressata, laha abbandonato l’Honduras per poter effettuare degli accertamenti di salute in Italia, dopo aver subito un incidente al reality ad un occhio. ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - CheDonnait : Il web non crede ad Elisa Isoardi. Sono convinti che dietro la scelta di abbandonare l'Isola dei Famosi ci sia dell… - hrdcrimar : RT @alfredooscuotto: Oggi abbiamo perso due dei concorrenti migliori di questa edizione. MANCHERETE TANTO ?? #isola -

Andrea Cerioli è uno dei naufraghi più chiacchierati dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi . A commentare il percorso in Honduras dell'ex tronista ci ha pensato Arianna Cirrincione che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne , ha difeso il suo amato dalle critiche e ...Dopo Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per un problema all'occhio: la conduttrice deve rientrare in Italia per ulteriori accertamenti. Elisa Is ...Durante la puntata de L'Isola dei Famosi di giovedì 15 aprile, due naufraghi hanno abbandonato il reality per motivi di salute. "Brando Giorgi non è nel gruppo. Ha dovuto fare d ...