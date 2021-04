Isola 15 | l’opinione di Chia sulla nona puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ma solo a me fa strano l’idea di vedere ladi un reality in differita? Cioè, già non mi fa impazzire che il serale di Amici sia registrato, perché le anticipazioni ti levano sempre gran parte della curiosità, ma quello alla fine è dovrebbe essere un talent show e teoricamente le esibizioni te le dovresti gustare comunque, anche se non sono live. Ma che per colpa di Supervivientes mo al giovedì ci tocchi pupparci la registrazione di Ilary Blasi che si è tolta gli orecchini e ci ha augurato la buonanotte quando in realtà noi stavamo iniziando a preparare la cena me pare un po’ too much, ecco. Con tutto il bene per gli spagnoli, voglio di’, che lo capisco che infilare tre puntate a settimana non sia facile per loro (e voglio proprio sperare che Piersilvio non gli copi anche questa malsana idea, dopo quella del – superfluo – doppio appuntamento, che già siamo ...