Isola 15 | le anticipazioni della nona puntata | colpo di scena per le Amazzoni

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questa sera andrà in onda ladell’15. Come anticipato qualche giorno fa, si tratta di unagià registrata perché sempre oggi, in Spagna, andrà in onda Supervivientes, versione iberica de L’dei Famosi. Dato che in entrambi i programmi le puntate vengono girate in Honduras, la produzione dell’15 ha deciso di evitare la diretta per non creare accavallamenti tra le due trasmissioni. Grazie allesappiamo già che questa sera, dopo un confronto con gli altri naufraghi, le, ossia Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, avranno la possibilità di raggiungere gli altri naufraghi a Playa Reuniòn. Riusciranno a ricongiungersi con gli altrini o dovranno rimanere a Playa ...