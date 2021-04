Isola 15, ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti (foto) (Di venerdì 16 aprile 2021) Grazie al portale Giornalettismo il fidanzato segreto di Beatrice Marchetti di cui tanto si è parlato nella puntata di ieri sera ha un nome e un volto. Si tratta di Mathieu Magni, importante imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca, e con cui Beatrice – sempre a detta del giornalista Gabriele Parpiglia – è fidanzata da molto tempo, tanto che i due addirittura convivono. Che la modella fosse fidanzata lo aveva confessato anche Akash nel corso della puntata di lunedì scorso. Questo, però, non ha fermato le avances di Awed che è rimasto subito colpito dalla giovane. Tuttavia lo YouTuber ieri sera ha svelato le carte in tavola dicendo che la modella lontano dalla telecamere non ha disdegnato le sue attenzioni: “Non mi è piaciuto il fatto che lei sia stata poco chiara e molto fuggitiva. Prima mi ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Grazie al portale Giornalettismo ilsegreto didi cui tanto si è parlato nella puntata di ieri sera ha un nome e un volto. Si tratta di Mathieu Magni, importante imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca, e con cui– sempre a detta del giornalista Gabriele Parpiglia – è fidanzata da molto tempo, tanto che i due addirittura convivono. Che la modella fosse fidanzata lo aveva confessato anche Akash nel corso della puntata di lunedì scorso. Questo, però, non ha fermato le avances di Awed che è rimasto subito colpito dalla giovane. Tuttavia lo YouTuber ieri sera ha svelato le carte in tavola dicendo che la modella lontano dalla telecamere non ha disdegnato le sue attenzioni: “Non mi è piaciuto il fatto che lei sia stata poco chiara e molto fuggitiva. Prima mi ...

