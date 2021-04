Iran | avviato arricchimento dell' uranio al 60%

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'al 60% è "in corso" in. Lo riferiscono media locali, citando il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf. Si tratta del livello più alto di ...

L'arricchimento dell'uranio al 60% è "in corso" in. Lo riferiscono media locali, citando il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf. Si tratta del livello più alto di arricchimento dell'uranio mai raggiunto dalla Repubblica ...... abbiamoun lavoro di ricognizione volto a costruire uno specifico 'Capitolo Sud', che non ... I colloqui coinvolgono, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Cina con la mediazione Ue. ...L'Iran vuole avere dalla prossima settimana uranio arricchito al 60% per rispondere al "terrorismo nucleare". A dirlo è stato il presidente iraniano Hassan Rohani ...Ad annunciarlo alla televisione di Stato il capo del programma, Ali Akbar Salehi, specificando come l'Iran sta producendo nove grammi all'ora" ...