Irama fa impazzire Serena Rossi e il pubblico | “Straordinario” – FOTO

Advertising

portamijaltrove : irama pure scrisse “solo tu mi fai impazzire che ti ammazzerei” tant’è che quando la cantava ad amici cambiava il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama impazzire

... anche se la canzone ha uno stile retrò che non faed è una sonorità già ascoltata. Non ... Sicuramente in radio ascolteremo molto, la Michielin - Fedez e i Maneskin. Mi perdoneranno i ...... tre, ossia Voce di Madame, La genesi del tuo colore die Amare de La Rappresentante di Lista,... E dopo aver prodotto il medley con cui Elodie ha fattoil web, stasera sarà all'Ariston ...Irama conquista anche Canzone Segreta. Il cantante stende tutti con l'esibizione di questa sera e anche la presentazione di Serena Rossi è da top ...Amici 20 anche ieri sera è riuscito a monopolizzare la totale attenzione da parte dei telespettatori e del mondo del web. Non mancano anche le polemiche ...