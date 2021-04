Inzaghi: “Le partite si vincono con l’atteggiamento non con il modulo. Mi auguro di rivedere Simone” (Di venerdì 16 aprile 2021) Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Queste le sue parole. Sulla formazione che sceglierà: “Lo decidono i calciatori. Mi devono dimostrare che stanno bene, poi decideremo. Abbiamo tre partite in sette giorni, quindi avremo bisogno di tutti. In base a chi sta meglio deciderò lo schieramento. Non è il modulo a farci vincere le partite, ma l’atteggiamento che abbiamo avuto con Juventus, Parma e anche Sassuolo”. Su Letizia: “Viene da 70 giorni di inattività. Abbiamo voglia di farlo giocare, ma anche di preservarlo. Cercherò di capire se farlo giocare con la Lazio o con il Genoa. Decideremo in base alla partita che vogliamo fare”. Sul fratello Simone, colpito da Covid nelle ultime settimane: “Mi auguro che ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Pippo, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Queste le sue parole. Sulla formazione che sceglierà: “Lo decidono i calciatori. Mi devono dimostrare che stanno bene, poi decideremo. Abbiamo trein sette giorni, quindi avremo bisogno di tutti. In base a chi sta meglio deciderò lo schieramento. Non è ila farci vincere le, mache abbiamo avuto con Juventus, Parma e anche Sassuolo”. Su Letizia: “Viene da 70 giorni di inattività. Abbiamo voglia di farlo giocare, ma anche di preservarlo. Cercherò di capire se farlo giocare con la Lazio o con il Genoa. Decideremo in base alla partita che vogliamo fare”. Sul fratello, colpito da Covid nelle ultime settimane: “Miche ...

Advertising

MadAboutFootba3 : @IlMonociglio @ebithebeth13 @90sfootball Alla fine avevamo Zidane, Del Piero, Inzaghi, Davids, Peruzzi e Montero; e… - peeps_felipe_17 : RT @maurosimo66: In 188 partite con #Inzaghi in panchina la #Lazio ha segnato 41 gol dopo il minuto 85 di cui 21 oltre il minuto 90. Con la… - vughteling : RT @maurosimo66: In 188 partite con #Inzaghi in panchina la #Lazio ha segnato 41 gol dopo il minuto 85 di cui 21 oltre il minuto 90. Con la… - dchiave : @fbmaarket peccato che Mister Inzaghi non lo schieri mai in campo, mai... nemmeno le poche partite 'inutili' di cop… - UomoRango : RT @maurosimo66: In 188 partite con #Inzaghi in panchina la #Lazio ha segnato 41 gol dopo il minuto 85 di cui 21 oltre il minuto 90. Con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi partite Francesco Acerbi a 360° tra Lazio e Nazionale ... considerando anche quanta attenzione riserva Simone Inzaghi alla fase difensiva. La sua importanza si legge nei meri numero: t ra le 14 partite disputate in campionato nella prima parte di stagione (...

Acerbi: "Champions, vietato sbagliare. Europeo? Italia arriverà lontano" Una squadra, quella di Simone Inzaghi che ha visto migliorare in maniera significativa soprattutto la fase difensiva. I numeri dicono che tra le 14 partite disputate in campionato nella prima parte ...

Lazio, Leiva ormai part-time: per il futuro serve un altro regista Leiva non è più al top, in questa stagione solo due volte è rimasto in campo per tutta la partita. Escalante non all’altezza così la Lazio sta già cercando un sostituto di livello per il futuro ...

Benevento, Inzaghi: "Lazio squadra di grandi campioni, ma crediamo nell'impresa. Su Simone..." In vista della sfida tra Lazio e Benevento, il tecnico dei giallorossi Filippo Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa: "Fisicamente la squadra sta molto bene. Si sta ...

... considerando anche quanta attenzione riserva Simonealla fase difensiva. La sua importanza si legge nei meri numero: t ra le 14disputate in campionato nella prima parte di stagione (...Una squadra, quella di Simoneche ha visto migliorare in maniera significativa soprattutto la fase difensiva. I numeri dicono che tra le 14disputate in campionato nella prima parte ...Leiva non è più al top, in questa stagione solo due volte è rimasto in campo per tutta la partita. Escalante non all’altezza così la Lazio sta già cercando un sostituto di livello per il futuro ...In vista della sfida tra Lazio e Benevento, il tecnico dei giallorossi Filippo Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa: "Fisicamente la squadra sta molto bene. Si sta ...